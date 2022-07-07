banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Şanlıurfa’da devrilen vincin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.

Asayiş 07.07.2022, 13:50
Şanlıurfa’da devrilen vincin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar-Viranşehir karayolunda meydana geldi. A.Ç. kontrolündeki 42 JJ 779 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma, yolu bir süre trafiğe kapattı. Vincin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu