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Şanlıurfa’da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Asayiş 20.09.2021, 17:16
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Akçakale Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. R.Ö. idaresindeki 06 ER 914 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ihbarla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.