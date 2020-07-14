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Şanlıurfa’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
KAZADA HAYATINI KAYBEDEN MEHMET PAKSOY
Asayiş 14.07.2020, 17:15
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Şanlıurfa’da bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 47’nci kilometresinde yaşandı. Mehmet Paksoy’un (36) kullandığı Renault marka 27 BIE 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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