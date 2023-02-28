Şanlıurfa’da depremzedeler için konteyner kent kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Şanlıurfa’da konteynerkent kuruluyor.

Depremde evleri yıkılan ve binaları ağır hasar alan depremzedelerin kalabilmeleri için kent merkezinde 114 dönümlük alanda bin 84 konteyner kurulması için çalışmalar başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremzedeler için AFAD tarafından Ulubağ Mahallesi’nde yapımına başlanan konteyner kentte inceleme yapıp, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okul, cami, sağlık ocağı ve çocuk oyun alanlarının içinde bulunacağı çalışmaları inceleyen Bakan Nebati, eşi Özlem Nebati ile depremde yakınlarını kaybeden ailelere de taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Nebati ve bereberindeki heyet, depremzedelerin barınması için hizmete açılan hobi bahçesindeki halkı da ziyaret etti.