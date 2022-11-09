Şanlıurfa’da DEAŞ üyesi yakalandı

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisakı tespit edilen 1 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerinin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.