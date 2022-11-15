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Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı
Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 15.11.2022, 20:49
Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürüyor. Bu çerçevede belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.