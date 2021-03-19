Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa’nın Akçakale terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, çalışma kapsamında Akçakale ilçesinde örgüt üyelerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik haklarında, DEAŞ terör örgütü içerisinde savaşçı olduğu, çeşitli birimlerde idari sorumlu olduğu, canlı bomba eylemine katılacak kişilerin seçiminden sorumlu olduğu, örgüte yeni katılacaklara eğitim verdiği, terör örgütü adına finansal faaliyetler yürüttüğü, sözde istihbarat emiri olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgi bulunan 7 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.