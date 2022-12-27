Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.