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Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 27.12.2022, 19:48
Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.