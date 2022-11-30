Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.