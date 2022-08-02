Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların kaldığı adreslerde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 mermi ile 530 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.