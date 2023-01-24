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Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş 24.01.2023, 16:59
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 1 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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