Şanlıurfa’da çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa’da çöken 6 katlı binada enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Bazı kişilerin yaralı olarak çıkarıldığı enkazda çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, belirli aralıklarla hep birlikte “Sesimi duyan var mı?” diye enkaza doğru seslenerek çalışmalarını sürdürüyor.