Şanlıurfa’da cinayetten aranan 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan aranan yabancı uyruklu iki şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde cinayete karıştığı belirlenen Suriye uyruklu Abdullah Rammi ve Ahmet Rammi’nin Kızıltepe istikametine doğru gittikleri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yaptığı operasyonla Abdullah Rammi ve Ahmet Rammi ile birlikte kendilerine yardım ve yataklık eden 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Viranşehir’de yapılan işlemlerinin ardından Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.