banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
LGS tercihleri başlıyor!
LGS tercihleri başlıyor!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi
Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi

Şanlıurfa’da cinayetten aranan 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan aranan yabancı uyruklu iki şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Asayiş 04.07.2022, 10:16
Şanlıurfa’da cinayetten aranan 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde cinayet suçundan aranan yabancı uyruklu iki şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde cinayete karıştığı belirlenen yabancı uyruklu Abdullah R. ve Ahmet R.’nin Kızıltepe istikametine doğru gittiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde yaptığı operasyonla Abdullah R. ve Ahmet R.’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Viranşehir’de yapılan işlemlerinin ardından Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
26°
açık