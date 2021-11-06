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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada benim Kürt kardeşlerimiz var, Kürt kardeşlerimizi ihmal edemezdik, etmedik, bu eserleri onlara kazandırdık. Bölgedeki yolları yüksek standartlarla yeniden yaptık. Projelerin maliyeti toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur.
Şanlıurfa’da çeşitli dönemlere ait 2 bin 460 sikke ele geçirildi
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çeşitli dönemlere ait 2 bin 460 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 06.11.2021, 13:55
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çeşitli dönemlere ait 2 bin 460 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa güvenlik güçleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Adrese düzenlenen operasyonda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 460 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.