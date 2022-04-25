Şanlıurfa’da çadır fabrikasında yangın çıktı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir çadır fabrikasında yangın çıktı. İşçilerin tahliye edildiği fabrikada söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 11.30 sıralarında Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşandı. Bölgedeki bir çadır fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede fabrikanın büyük bir kısmını etkisi altına alan yangın nedeniyle Şanlıurfa’nın farklı noktalarında ki itfaiye merkezlerinden çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale etmeye devam ediyor.