Şanlıurfa’da bebek kaçırma olayına karışan 5 şüpheli serbest

Şanlıurfa’da yeni doğan bebeği hastaneden kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 günlük olan kız bebeğin babası, hastanede taburcu işlemlerini yaparken çocuğunun kaçırıldığını fark etti. Şikayet üzerine harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin bebeği hastaneden kaçırdığını belirledi. Bebeğin Haliliye ilçesindeki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla bulduğu bebeği ailesine teslim etti. Ekipler, M.K. (18), A.K. (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K.’yi (50) gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve A.L.K. adli kontrol şartlarıyla, diğer üç şüpheli ise serbest bırakıldı.