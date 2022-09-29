Şanlıurfa’da baz istasyonu alev alev yandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir baz istasyonunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Park içerisinde bulunan bir baz istasyonunda iddiaya göre aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesiyle metrelerce yüksekliğe çıkan alevler korkuya neden oldu. Yangın ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.