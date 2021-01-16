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Şanlıurfa’da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şanlıurfa’da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Asayiş 16.01.2021, 15:27
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Şanlıurfa’da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale - TOKİ çevre yolunda meydana geldi. Yusuf El Yusuf’un kullandığı Audi A4 marka 06 RTT 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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