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Şanlıurfa’da aranan 12 kişi cezaevine gönderildi
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 zanlıdan 12’si tutuklandı.
Asayiş 26.01.2023, 14:25
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 zanlıdan 12’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdi. İlçe genelinde 10 gün süren uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 24 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.