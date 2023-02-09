Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği iller arasında yer alan Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Şanlıurfa’da büyük tahribatlar meydana geldi. Depremin vurduğu Şanlıurfa’da çok sayıda bina hasar görerek yıkıldı. Üç gündür enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüğü 4 binanın altından 170 kişi ölü olarak çıkarılırken, 2 binin üzerinde kişi ise yaralandı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Şanlurfada’daki arama kurtarma ekiplerinin diğer illere sevk edildiği bildirildi.