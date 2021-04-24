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Şanlıurfa’da alev alev yanan otomobil kamerada

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 24.04.2021, 12:54
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Şanlıurfa’da alev alev yanan otomobil kamerada

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde yaşandı. Bir sürücü kursuna ait otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Motor kısmında çıkan yangın sonrası alevlerin yükseldiğini fark eden araçtakiler kendilerini dışarı attı. Durumun bildirmesiyle olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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