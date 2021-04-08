Şanlıurfa’da alacak-verecek kavgası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3’ü ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi’nde, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile üyeleri sokak ortasında kavga etti. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 5’i ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan 3 kişi ise Şanlıurfa merkezdeki hastanelere götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.