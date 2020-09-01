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Şanlıurfa’da alacak verecek kavgası: 2 yaralı
ŞANLIURFA’DA ALACAK VERECEK KAVGASINDA SİLAHLA VURULAN 2 KARDEŞ YARALANDI.
Asayiş 01.09.2020, 15:15
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Şanlıurfa’da alacak verecek kavgasında silahla vurulan 2 kardeş yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Zahireciler Borsası’nda yaşandı. İki kardeşin işlettiği iş yerinde bir grupla yaşanan alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. Sopa ve silahların kullanıldığı kavgada dükkanı işleten kardeşler Mehmet Emin K. ve Ahmet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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