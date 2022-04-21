Şanlıurfa’da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Şanlıurfa Suruç ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle dayılar ile yeğenleri arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kardeş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Mızar yolunda meydana geldi. İddiaya göre dayılar ile yeğenleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada kardeş olan dayılar Kadir U. ile Mehmet U. yaralandı.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Kadir U.’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.