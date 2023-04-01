Şanlıurfa’da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde bir soğuk hava deposunda yaşandı. İki grup arasında alacak verecek nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan Ramazan Gülbağ, hayatını kaybederken Mahmut E. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.