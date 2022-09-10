Şanlıurfa’da akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da çalıştığı şantiyede elektrik akımına kapılan 4 çocuk babası işçi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’da çalıştığı şantiyede elektrik akımına kapılan 4 çocuk babası işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçe kırsalındaki bir beton şantiyesinde meydana geldi. Mehmet Yıldız (35) iddiaya göre, beton mikserinin içindeki kalıplaşan betonu kırmak için miksere girdi. İçerde elektrikle çalışan kırıcı ile betonu kırmaya başlayan Yıldız, akıma kapıldı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Yıldız’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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