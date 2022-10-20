Şanlıurfa’da açık alanlardaki etkinliklere 3 gün yasak geldi

Şanlıurfa Valiliği, sınır ötesinde terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapıldığı gerekçesiyle, il genelinde yapılacak her türlü basın açıklaması ve yürüyüşe 3 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, “Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp, silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile ’ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak’ kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği tespit edilmiştir.

Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylem, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, broşür dağıtma, afiş asma, pankart asma gibi etkinlikler il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, jandarma bölgesi dahil, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 20 Ekim 2022 günü saat 00.01’den 22 Ekim 2022 günü saat 23.59’a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.