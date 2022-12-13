Şanlıurfa’da 88 düzensiz göçmen yakalandı: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da 88 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akçakale, Birecik ve Karaköprü ilçelerindeki yol kontrol ve arama faaliyetlerinde, tespit edilen araçları durdurarak arama yaptı. Yapılan kontrollerde Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 54’ü Suriyeli, 30’u Afgan, 2’si Bangladeş ve 2’si Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 88 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 organizatörü de gözaltına aldı. Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.