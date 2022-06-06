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Şanlıurfa’da 80 dönüm buğday tarlası yandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaklaşık 80 dönüm ekili arazide yangın çıktı. Yangın, çiftçilerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Asayiş 06.06.2022, 13:19
Şanlıurfa’da 80 dönüm buğday tarlası yandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaklaşık 80 dönüm ekili arazide yangın çıktı. Yangın, çiftçilerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme Mahallesi’nde çıktı. Salih Kılıç’a ait ekili buğday tarlasında iddiaya göre elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle düşen kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yaklaşık 80 dönüm araziyi etkisi altına aldı. Yangını fark eden mahalleli, traktöre binerek olay yerine giderek müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında büyük hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği belirtilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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