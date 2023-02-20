Şanlıurfa’da 8 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, Viranşehir ilçesi Eski Derik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kavgaya karışan kişilerin kimliğinin tespiti için başlattığı çalışma sürüyor.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.