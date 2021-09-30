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Şanlıurfa’da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Şanlıurfa’da bir araç sürücüsü karşısına çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaparak karşı şeride geçerek iki araçla çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 30.09.2021, 11:26
Şanlıurfa’da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Şanlıurfa’da bir araç sürücüsü karşısına çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaparak karşı şeride geçerek iki araçla çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerinde meydana geldi. Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen 19 BC 549 plakalı araç sürücüsü, otomobili ile önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı. Sürücüsü şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu. Kazada otomobillerde bulunan 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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