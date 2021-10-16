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Şanlıurfa’da 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa’da 590 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Asayiş 16.10.2021, 10:36
Şanlıurfa’da 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa’da 590 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor. İhbarı değerlendiren ekipler, kent merkezinde uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen bir depoya baskın düzenledi. Kereste bulunan depoda yapılan aramada, 590 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 100 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

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