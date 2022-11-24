Şanlıurfa’da 431 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi

Şanlıurfa’da 431 polisin katıldığı Fırat 2 huzur uygulamasında 8 aranan şahıs yakalanırken çok sayıda araç ile iş yerine ise cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl genelinde Fırat 2 huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya 81 ekip içerisinde toplam 431 polis katıldı. İlin en işlek bölgeleri başta olmak üzere 27 noktada uygulama yapan polisler, 28 bölgede ise denetime çıktı.

Uygulamada 4 bin 388 şahsı sorgulayan ekipler, 8 aranan şahsı yakaladı. 2 adet tabanca ile 50 mermi ele geçirilirken 2 şahsa adli işlem yapıldı. 117 iş yerinde denetim yapan ekipler mevzuata aykırı faaliyet gösteren 18 iş yerine cezai işlem uyguladı. Bin 268 araç ve 157 motosikleti sorgulayan ekipler, 25 araca 30 bin 3 Türk Lirası para cezası uygulayarak 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 3 araç trafikten men edildi.