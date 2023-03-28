Şanlıurfa’da 32 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı

Şanlıurfa’da durdurulan tırın dorsesinde 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ’uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele’ çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede durdurulan iki araçtan bir tanesinde toplamda 8 adet ince lastiğe sarılı vaziyette 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.