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Şanlıurfa’da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA’DA BİNLERCE PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa’da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA’DA BİNLERCE PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

24 Mayıs 2020 Pazar 13:05
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Şanlıurfa’da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada, özel bölmelere yerleştirilmiş 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Harran ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, özel yapılmış bölmelere gizlenmiş 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında cezai işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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