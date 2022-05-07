Şanlıurfa’da 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da bir tıra yapılan operasyonda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde bir tır durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.