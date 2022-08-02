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Şanlıurfa’da 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, fıstık ve üzüm bahçesi içerisinde 20 kilo 500 gram bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Asayiş 02.08.2022, 17:50
Şanlıurfa’da 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, fıstık ve üzüm bahçesi içerisinde 20 kilo 500 gram bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Örkütlü Mahallesi’ndeki bir fıstık ve üzüm tarlasında uyuşturucu madde gizlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda tarlada gizlenmiş vaziyette 14 kilo 690 gram bonzai ile 9 kilo 979 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Tarla sahibi olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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