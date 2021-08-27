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Şanlıurfa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Asayiş 27.08.2021, 16:45
Şanlıurfa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Bozova yolunun Kızlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü ve plakaları öğrenilemeyen Renault marka iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, H.D. (15), F.D (18), N.D. (9), A.D. (35), İ.Y. (36) ve A.Y. (32) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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