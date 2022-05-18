Şanlıurfa’da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da 19 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve ticaretini yapmak suçlarından toplamda 19 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.H.B. isimli şahsın saklandığı adresi belirledi. Adrese operasyon düzenlenen ekipler, İ.H.B.’yi yakalamayı başardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.