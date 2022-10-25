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Şanlıurfa’da 18 düzensiz göçmen yakalandı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yabancı uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 25.10.2022, 18:40
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yabancı uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ve asayiş timleri, Akçakale ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespiti üzerine çalışma başlattı.
Bölgede icra edilen yol kontrolünde durdurulan bir araç içerisinde yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen organizatör H.E.A. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.