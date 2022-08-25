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Şanlıurfa’da 16 yaşındaki genç sulama kanalında boğuldu
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
Asayiş 25.08.2022, 17:45
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Gellegöç Mahallesi’nde meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren İsa İçli (16) bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada İçli’nin cesedine ulaştı. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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