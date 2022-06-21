Şanlıurfa’da 120 bin lira bulan uzman çavuş parayı sahibine teslim etti

Şanlıurfa’da kaldırımda 120 bin lirasını unutan işçinin parasını bulan uzman çavuş sahibine teslim etti.

Haliliye ilçesinde bankaların bulunduğu bölgeden geçen Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş, kaldırımda oturan ve telefonla konuşan bir kişiyi fark etti. Oturduğu yerden bir süre sonra kalkan kişinin poşetini unuttuğunu gören uzman çavuş, poşeti tedbirlice inceledi. Poşetin içerisinde para olduğunu fark eden uzman çavuş, yaptığı araştırma sonucu paranın sahibini bularak teslim etti.

İşçi Hikmet Kaplan, sattığı otomobilinin parasını bankadan çektiğini, o sırada kendisine telefon geldiğini ve kaldırıma oturarak bir süre konuştuğunu aktardı. Kaplan, "Ailevi sıkıntılarım vardı, annem ve babam hastaydı. Arabamı sattım, bankadan paramı çektim, o anda telefon geldi ve benim dalgınlığıma geldi, paramı orada bıraktım. Sonra paramı kaybettiğimi fark ettim, paramı ararken jandarmamız bizi buldu ve parayı teslim etti. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Hepsine çok teşekkür ederim. Bu parayla anne ve babamı tedavi edeceğim" diye konuştu.