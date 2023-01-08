Şanlıurfa’da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa’da jandarma tarafından yapılan çalışmada 101 düzensiz göçmen yakalanırken gözaltına alınan 3 organizatör karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla düzensiz göçmen girişi gerçekleştirildiğini tepsi etti. Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağıyazıcı Mahallesi’nde F.A. isimli şahsa ait ahırda yapılan aramada yabancı uyruklu 43 kişi yakalandı.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Harran ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi’nde de A.Ç. ve M.E.H. isimli şahısların evlerinde arama yaptı. Yapılan aramada yabancı uyruklu 58 kaçak göçmen daha yakalandı. Yasadışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen toplam 101 düzensiz göçmen karakola götürülürken F.A., A.Ç. ve M.E.H. isimli organizatörler gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.