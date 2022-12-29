Şanlıurfa’da 10 litre etil alkol ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis tarafından yapılan denetimlerde 10 litre etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yılbaşı tedbirleri çerçevesinde alkol satışı yapılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Kaçak ve sahte alkol denetimlerinde N.U. isimli şahsın işlettiği iş yerinde sahte alkol yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirildi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.