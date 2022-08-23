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Şanlıurfa’da 10 kilogram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 10 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 23.08.2022, 17:06
Şanlıurfa’da 10 kilogram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 10 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şehir merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Uygulama noktasında durdurulan otomobilde ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, 10 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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