Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kameraya yansıdı

Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde bir soğuk hava deposunda iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ramazan G. hayatını kaybetti. Yaralanan Mahmut E. İse hastaneye kaldırıldı.

Olay, bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.