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Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 9’u İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı old
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kameraya yansıdı
Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 02.04.2023, 14:27
Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde bir soğuk hava deposunda iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ramazan G. hayatını kaybetti. Yaralanan Mahmut E. İse hastaneye kaldırıldı.
Olay, bölgedeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.