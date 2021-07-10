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Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa’da bir kişinin öldüğü alacak verecek kavgasında yakalanan şüpheli tutuklandı.

Asayiş 10.07.2021, 18:18
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı
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Şanlıurfa’da bir kişinin öldüğü alacak verecek kavgasında yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz 11 Haziran tarihinde meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Nihat Civiş, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Civiş’in öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olayı N.B.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlının saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyonla N.B.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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