Şanlıurfa ve Adıyaman’da hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor

Şanlıurfa ve Adıyaman’da etkili olan şiddetli yağmur ve selin ardından bölgede etkili olan rüzgar hava ve pistlerdeki buzlanma hava trafiğini olumsuz etkiledi. Havalimanı pistindeki buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar havalimanına inemedi.

Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Anadolujet’in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak Adıyaman Havalimanı’na iniş yapamayarak Ankara Esenboğa Havalimanı’na geri döndü. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı diğer il olan Şanlıurfa’da ise rüzgar nedeniyle uçak seferlerine aksamalar yaşanıyor. Şanlıurfa Havalimanı’na rüzgar nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, Anadolujet’in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep’e, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı’na yönlendirildi.