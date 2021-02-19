Şanlıurfa ve Adana’da yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Şanlıurfa ve Adana’da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, Şanlıurfa ve Adana ilinde, “Yasadışı bahis”, “Suç gelirlerinin aklanması” ve Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarının önlenmesine yönelik 33 adrese operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucunda, şüphelilere ait 105 hesaba bloke konuldu, 6 adet lüks otomobil, 2 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 551 adet mermi, 101 bin 285 TL, bin 50 Euro, 2 bin 800 dolar nakit para, 416 adet altın türü madeni para ile işlenmemiş 25 adet çeşitli boylarda altın parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.